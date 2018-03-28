الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ارهابيين اثنين في بغداد والانبار
2018/03/28 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين، في الأنبار، وبغداد، بالإضافة الى تدمر انفاق تابعة لتنظيم داعش.

وذكر بيان للمديرية, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه، إن “رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 والفرقة 6 واستنادا على معلومات دقيقة، تمكنوا من تنفيذ عمليات استباقية نوعية اسفرت عن القاء […]

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