تركيا تزيد وجودها العسكري في بعشيقة وتحذيرات من “احتلال” الموصل وكركوك

2018/03/28 | 09:20

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المعلومة/بغداد..

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الأربعاء، عن قيام تركيا بزيادة وجودها العسكري في منطقة بعشيقة التي تتواجد فيها قواتها منذ نحو ثلاثة اعوام، فيما نقلت عن مصدر في حزب العمال الكردستاني تحذيره من محاولات تركية لـ”احتلال” كركوك والموصل.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني قوله، إن «الحكومة الاتحادية في حرج شديد في ظل الانتخابات؛ إذ لا يمكنها التصعيد مع تركيا ولا مع حزب العمال”.

واوضح القيادي، أن “تركيا زادت خلال اليومين الماضيين وجودها العسكري في بعشيقة ومناطق دهوك”، متوقعا أن “يكون للبرلمان موقف لإجبار الحكومة على إصدار موقف أكثر تشدداً”.

من جانبه أكد مصدر في حزب العمال الكردستاني أن “تركيا تريد دائماً اختلاق الذرائع من أجل الاعتداء على سيادة الدول وخلق الأزمات”، متهماً إياها بأنها “تحاول البحث عن حجج جديدة من أجل احتلال كركوك والموصل”.

وشدد المصدر على أن “أي اعتداء على سنجار هو اعتداء على سيادة العراق”، نافياً علمه بوجود «اتفاقات سرية بين حزب بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وتركيا»، لافتا إلى أن “الأجدر بحزب بارزاني إقامة علاقات جيدة مع بغداد وليس أنقرة”.



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