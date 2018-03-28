2018/03/28 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن دولة لوكسمبورغ قامت باستدعاء سفيرها الذي يعمل في روسيا وذلك لإجراء مشاورات خاصة بشأن قضية سكريبال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوكسمبورغ تستدعي سفيرها لدى روسيا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوكسمبورغ تستدعي سفيرها لدى روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).