الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الرصد الزلزالي تسجل 4 هزات ارتدادية في ديالى والسليمانية
2018/03/28 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 7.3 درجة

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