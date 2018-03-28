مخزونات النفط الأميركية ترتفع 5.3 مليون برميل في أسبوع

2018/03/28 | 09:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 مارس إلى 430.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 287 ألف برميل.

وذكر المعهد إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام ارتفع بمقدار 310 آلاف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدره مليونا برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت بمقدار 2.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام بمقدار مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.4 مليون برميل يوميا.

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