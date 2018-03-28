العقل السليم في القلب السليم

2018/03/28 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت جمعية القلب الأمريكية لأمراض القلب والجمعية الأمريكية للجلطات الدماغية إن أسلوب الحياة الذي يحافظ على سلامة القلب مثل ممارسة الرياضة والغذاء المتوازن وتجنب التدخين يمكن أيضا أن يحمي العقل من تراجع النشاط الذهني والخرف.

وجاء في تقرير استشاري نشرته الجمعيتان في دورية (ستروك) "أن القلب والدماغ يحتاجان إلى تدفق الدم بشكل كاف إليهما لكن الأوعية الدموية يمكن أن تضيق وتتصلب بمرور الزمن مما يزيد مع الوقت من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات فضلا عن تراجع النشاط الذهني".وأشار التقرير إلى "أنه يمكن تقليل مخاطر هذا التلف في الأوعية الدموية والذي يعرف بتصلب الشرايين، باتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على استقرار ضغط الدم والسكر والكولسترول عند مستويات آمنة".وافاد الدكتور فيليب جوريليك المشرف على الدراسة والباحث في كلية الطب بجامعة ميشيجان"ان معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية يميلون إلى التوصية بأسلوب حياة صحي وإجراءات للسيطرة على مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية لمنع النوبات القلبية والجلطات".انتهىد.م

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