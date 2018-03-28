رئاسيات مصر.. اقتراع بسرعة “صوت واحد في الساعة”

2018/03/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات جمعها “المركز المصري لدراسات الرأي العام” انخفاض التصويت باليوم الثاني للاقتراع في الانتخابات الرئاسية بمصر أمس بنسبة ٢٥% مقارنة بحجم

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