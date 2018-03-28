أوبك تؤكد عدم امكانية استقرار النفط بدون العراق

2018/03/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للنفط “اوبك”, محمد باركندو، انه “لا يمكن استقرار أسعار النفط وفق قرار خفض الانتاج بدون العراق.وذكر بيان لوزارة النفط, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه، أن “وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي استقبل, باركندو, والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التاكيد على دعم استقرار […]

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