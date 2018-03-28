الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


أغرب أشياء قذفت بها الأمواج الى الشاطىء !
2018/03/28 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – تجرف الأمواج العديد من الاشياء مثل الأعشاب البحرية أو القمامة أو حتى الملابس.

لكن هناك أشياء اخري قد تكون مثيرة للاهتمام، نقدم لكم اليوم 10 أغرب أشياء قذفت بها المياه إلى الشاطئ : 1- قيء الحوت الثمين في أبريل 2017، عثر الزوجان البريطانيان غارى وأنجيلا ويليامز (Gary and Angela Williams) على شئ كريه الرائحة […]

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