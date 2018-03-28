2018/03/28 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف البنك المركزي عن تجاوز الاحتياطي النقدي الـ50 مليار دولار.وذكر محافظ البنك علي العلاق في تصريح صحفي، ان "الاحتياطي النقدي للبنك المركزي تجاوز الان حاجز الخمسين مليار دولار"، مشيرا الى ان "هذه النسبة تعد ضمن المعدلات الطبيعية قياسا بالعملة المحلية ووفقا لمعايير صندوق النقد الدولي والمتفق عليها دوليا".واضاف ان "البنك المركزي مستمر بطبع العملة المحلية لوجود تلف وتقادم فيها، بغية المحافظة على التوازن بين عرض العملة المحلية والاحتياط، وهذا الدور الاساسي للبنك المركزي"، لافتا في الوقت نفسه، الى "ان ما يتم طرحه بين الحين والاخر عن تزوير للعملة كلام مبالغ فيه، اذ تتوفر للبنك اجهزة قادرة على كشف اي عملية تزوير".واكد العلاق أن "نسبة التزوير الموجودة والمكتشفة من قبل البنك لا تتجاوز 6 اوراق لكل مليون ورقة وعند اكتشافها يتم فرض غرامات كبيرة على المصارف او الجهات التي تودعها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع احتياطي البنك المركزي الى أكثر من 50 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع احتياطي البنك المركزي الى أكثر من 50 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).