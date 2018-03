الجبوري يناقش مع امين اوبك سبل التنسيق بين الدول الاعضاء في المنظمة لحماية مصالحها

2018/03/28 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، مساءء الثلاثاء، مع الامين العام لمنظمة اوبك محمد باكندو، التنسيق بين الدول الاعضاء في المنظمة لحماية مصالحها، بحضور وزير النفط العراقي السيد جبار اللعيبي.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه جرى “خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه اسواق النفط، ودور المنظمة المستقبلي في الحفاظ على مصالح الدول الاعضاء وسبل التوصل الى اتفاقات تسهم في دعم الانتاج النفطي”.

كما تم بحث “تحولات الصناعة النفطية المستقبلية واهميتها في تطوير الانتاج، اذا اكد رئيس مجلس النواب ان العراق داعم لقرار المنظمة الرامي الى خفظ الانتاج النفطي” لافتا الى “اهمية التنسيق الدائم بين الدول الاعضاء من اجل حماية مصالحها”.

