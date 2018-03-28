صحيفة: مقاتلو العمال الكردستاني انسحبوا من سنجار باتجاه الحسكة السورية

2018/03/28 | 09:48

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منذ 2018-03-28 الساعة 09:40 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

كشفت صحفية العربي الجديد، الاربعاء، عن انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من مدينة سنجار العراقية باتجاه مدينة الحسكة السورية، مبينة ان الجيش العراقي سيطر على معبر حدودي مع سوريا.

ونقلت الصحيفة التي تابعتها /موازين نيوز/، عن مسؤول عسكري في نينوى قوله، ان "الجيش العراقي تسلّم معبر خانصور الحدودي مع سوريا من مسلحي حزب العمال الكردستاني"، مبينا انه "حالياً تتواجد قوات من الجيش والحشد الأيزيدي في المعبر".

واضاف انه "تمّ إنزال صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان عن مبانٍ في سنجار، وكذلك إنزال أعلام الحزب من المدينة والقرى المجاورة لها"، لافتاً إلى أنّ "الانسحاب من قبل مسلحي الكردستاني من سنجار يتم بشكل تدريجي".

من جانبه، كشف مسؤول عسكري من الفرقة 15 في الجيش العراقي أنّ "مسلحي حزب العمال الكردستاني أخلوا موقعاً لهم في تل البنات جنوبي سنجار، وغادروه مع أسلحتهم"، مبينا ان "نحو 15 مسلحاً من عناصر الحزب نزلوا من على تل البنات جنوبي سنجار وفككوا موقعاً لهم كان يحوي على أسلحة".

واوضح ان "سيارات رباعية الدفع كانت بانتظارهم وتوجهوا بعد ذلك إلى طريق الفتحة المؤدي إلى الحدود السورية العراقية، حيث مدينة الحسكة والتي تبعد نحو 80 كيلومتراً عن مدينة سنجار".انتهى29ش

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