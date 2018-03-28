الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


داعش يقتل اربعة من اقرباء قيادي في حزب النجيفي غرب الموصل
2018/03/28 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد القيادي في تحالف القوى السنية اثيل النجيفي يوم الأربعاء ان تنظيم داعش اقدم على قتل أربعة من أقرباء  قيادي في حزب "للعراق متحدون" الذي يرأسه شقيقه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.

ونشر النجيفي برقية تعزية الى القيادي في الحزب علي مليح الزوبعي يواسيه فيها بمقتل "أربعة من أهله" على يد عناصر داعش في منطقة الجزيرة غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى.

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