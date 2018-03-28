2018/03/28 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد القيادي في تحالف القوى السنية اثيل النجيفي يوم الأربعاء ان تنظيم داعش اقدم على قتل أربعة من أقرباء قيادي في حزب "للعراق متحدون" الذي يرأسه شقيقه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.

ونشر النجيفي برقية تعزية الى القيادي في الحزب علي مليح الزوبعي يواسيه فيها بمقتل "أربعة من أهله" على يد عناصر داعش في منطقة الجزيرة غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يقتل اربعة من اقرباء قيادي في حزب النجيفي غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يقتل اربعة من اقرباء قيادي في حزب النجيفي غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).