انطلاق مؤتمر الطاقة بحضور رسمي ودولي

2018/03/28 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:تنطلق، اليوم الاربعاء، 28 من شهر اذار الحالي وبرعاية وحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي فعاليات مؤتمر الطاقة.وذكر بيان للجنة التنسيقية للمؤتمرتلقته "الغد برس"، ان "المؤتمر الذي يعد الاكبر في العراق بمجال الطاقة سيقام لمدة يومين ومن الساعة التاسعة صباحا الى الساعة 4 عصرا وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات النفطية الكبرى في العراق والعالم".

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واضاف ان" المؤتمر سيحضره كل من وزيري النفط جبار علي اللعيبي والكهرباء قاسم الفهداوي والامين العام لمنظمة الاوبك محمد باركيندو والسفير الامريكي في العراق دوغلاس سيليمان ورئيس الجامعة الامريكيه في العراق بروس ووكر فيرغسونومدير مكتب الطاقة في اسيا والشرق الاوسط".وكانت بغداد قد استضافت في الثاني من شهر نيسان الماضي فعاليات منتدى العراق للطاقة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من المسؤولين والامين العام لمنظمة الاوبك محمد سنوسي باركيندو.

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