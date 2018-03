2018/03/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل ، الثلاثاء، اكتمال صب المرحلة الاولى لجدران خزانات مشروع محطة وقود الحسينية.

وذكر مدير عام الشركة السيد اسامة الصدر في بيان تلقى “النور نيوز” انه “تنفيذا لتوجيهات وزير النقل كاظم فنجان الحمامي اكملنا المرحله الاولى من انشاء خزانات المحطة” مؤكدا ان “العمل يتقدم في مشروع محطة وقود الحسينية والذي تلتزمه الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل لصالح الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية”.

وتابع ان “الاعمال جارية بصورة مكوكية دون توقف في المشروع لغرض الانجاز بالوقت المحدد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة: اكتمال صب المرحلة الاولى لجدران خزانات مشروع الحسينية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة: اكتمال صب المرحلة الاولى لجدران خزانات مشروع الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).