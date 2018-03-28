2018/03/28 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث هبط برنت مجددا لما دون 70 دولارا للبرميل ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عن 65 دولارا تحت وطأة تقرير يظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية فاجأ متعاملين كثيرين.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 52 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 64.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت 69.66 دولار منخفضة 45 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وعزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء الذي تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 مارس آذار إلى 430.6 مليون برميل.

تصدر بيانات المخزون الأمريكي الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وذكر جريج مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة ”سننظر كيف تبدو بيانات المخزون...



في الوقت الحالي يبدو أن كلا من غرب تكساس وبرنت يتمهلان“.

وأبلغ روبرت كارنل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث لدى بنك آي.إن.جي الهولندي في آسيا، منتدى رويترز للأسواق العالمية يوم الأربعاء أن ”مزيدا من المعروض القادم من الولايات المتحدة“ سيثقل كاهل أسعار النفط على الأرجح.

وقفز إنتاج النفط الأمريكي بالفعل بمقدار الربع تقريبا منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.4 مليون برميل يوميا متجاوزا إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ومقتربا كثيرا من روسيا، أكبر منتج في العالم، والتي تضخ حوالي 11 مليون برميل يوميا.

يأتي تراجع يوم الأربعاء رغم قول السعودية إنها تعمل مع روسيا على اتفاق تاريخي طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التي يفرضها كبار المصدرين لسنوات عدة.

وأبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رويترز أن الرياض وموسكو تدرسان تمديد التحالف القصير الأجل بشأن قيود إنتاج النفط والذي بدأ في يناير كانون الثاني 2017 بعد انهيار في أسعار الخام مما قد يحول الشراكة القائمة في إدارة الإمدادات ”إلى اتفاق مدته من عشر سنوات إلى 20 عاما“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تهبط بفعل ارتفاع مفاجئ في المخزون الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تهبط بفعل ارتفاع مفاجئ في المخزون الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).