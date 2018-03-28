2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية : ضبط موظف بمكتب وزير الزراعة قام بابتزاز مستورد بمبلغ 120 الف دولار

28 مارس, 2018 | 11:07 ص - عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم الاربعاء، عن ضبط موظف منسوب الى مكتب وزير الزراعة قام بابتزاز احد المستوردين بمبلغ 120 الف دولار.

وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن “المكتب ضبط موظفاً منسباً الى مكتب وزير الزراعة متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز أحد المستوردين بمبلغ 120 ألف دولار مقابل منحه اجازة استيراد”.

يشار الى ان مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يعلن بين فترة واخرى عن ضبط العديد من المخالفين للقانون بتهم مختلفة.

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