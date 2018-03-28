الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الداخلية : ضبط موظف بمكتب وزير الزراعة قام بابتزاز مستورد بمبلغ 120 الف دولار
2018/03/28 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الداخلية : ضبط موظف بمكتب وزير الزراعة قام بابتزاز مستورد بمبلغ 120 الف دولار

28 مارس, 2018 | 11:07 ص   -   عدد القراءات: 1 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم الاربعاء، عن ضبط موظف منسوب الى مكتب وزير الزراعة قام بابتزاز احد المستوردين بمبلغ 120 الف دولار.

وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن “المكتب ضبط موظفاً منسباً الى مكتب وزير الزراعة متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز أحد المستوردين بمبلغ 120 ألف دولار مقابل منحه اجازة استيراد”.

يشار الى ان مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يعلن بين فترة واخرى عن ضبط العديد من المخالفين للقانون بتهم مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : ضبط موظف بمكتب وزير الزراعة قام بابتزاز مستورد بمبلغ 120 الف دولار) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية : ضبط موظف بمكتب وزير الزراعة قام بابتزاز مستورد بمبلغ 120 الف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).


كامل التفاصيل في: الموقف العراقي ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معن: ضبط كدس للعتاد يضم 21 عبوة ناسفة بناء على اعترافات أحد الإرهابيين غرب بغداد
⋙ واع / الطقس: عواصف ترابية وامطار متفرقة في الوسط والجنوب
⋙ القانونية النيابية تُكذِّب السفير الأميركي: المفوضية ابلغتنا بعدم حاجتها لمساعدة واشنطن  
⋙ اعتقال مطلوبين للقضاء ومتعاطي مخدرات وضبط كدس للعتاد في بغداد
⋙ تباين أداء الدولار قبيل بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. عادل امام يدلي بصوته ويمازح موظفة " انتي تخنتي من المحشي"
⋙ فيديو - محمد صلاح: نحتاج لمعسكر طويل وسنسعد الشعب المصري في مونديال روسيا
⋙ بالصور.. جرحى الجيش يقطعون شارعا رئيسا ببغداد احتجاجا على نقلهم لوحدات فعالة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن