موظفو كردستان يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على “الادخار”

2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أفاد مصدر محلي، الاربعاء، بتجدد التظاهرات في عدد من مناطق إقليم كردستان احتجاجا على اتباع حكومة الإقليم نظام ادخار الرواتب.

وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “عشرات الموظفين خرجوا صباح اليوم الاربعاء، بتظاهرات حاشدة في محافظات السليمانية وحلبجة واربيل احتجاجا على إتباع حكومة إقليم كردستان نظام ادخار الرواتب”.

واوضح المصدر ان “المتظاهرين طالبوا حكومة الإقليم بإلغاء نظام ادخار الرواتب كونهم لم يتسلموا رواتبهم منذ عدة أشهر وهذا النظام يُحمل الموظف اكبر من طاقته”.



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