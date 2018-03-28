الداخلية: ضبط موظف بمكتب وزير الزراعة قام بابتزاز مستورد بمبلغ 120 الف دولار

2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاربعاء، عن ضبط موظف منسوب الى مكتب وزير الزراعة قام بابتزاز احد المستوردين بمبلغ 120 الف دولار.

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