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الداخلية: ضبط موظف بمكتب وزير الزراعة قام بابتزاز مستورد بمبلغ 120 الف دولار
2018/03/28 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاربعاء، عن ضبط موظف منسوب الى مكتب وزير الزراعة قام بابتزاز احد المستوردين بمبلغ 120 الف دولار.

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