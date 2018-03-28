العبادي: عازمون على الافادة من خزين النفط والغاز

2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن العراق يمتلك خزينا جيدا من النفط والغاز، مشددا على ضرورة عدم الاستمرار بالاعتماد على النفط.وذكر العبادي في كلمة القاها خلال مؤتمر الطاقة تابعتها "الغد برس"، إن "العراق يمتلك حاليا خزينا جيدا من النفط والغاز لكنه لا يجوز ان نستمر بالاعتماد عليهما"، مبينا أن "النفط يجب ان يكون عاملا مساعدا وثانويا في الاقتصاد".

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واوضح أن "الانظمة السابقة كانت تستغل الثروات النفطية من اجل تدمير وشن الحروب"، لافتا إلى أن "النظام السابق استغل النفط والغاز لتدمير العراق بدل تطويره والنهوض به".وأكد العبادي، أن "هناك خلايا نائمة في العراق والقوات الأمنية مصممة على تفكيكها والقضاء عليها".

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