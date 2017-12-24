وحدة لهيرميس تحصل على رخصة لتقديم خدمات التخصيم في مصر

2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، في بيان اليوم الأربعاء، إن وحدة تابعة لها حصلت على رخصة لتقديم خدمات التخصيم في السوق المصرية.

وأوضحت هيرميس في بيان إلى البورصة المصرية أنها خصصت 250 مليون جنيه (14.22 مليون دولار) لعمليات شركتها الجديدة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، والتي ستعمل تحت مظلة المجموعة المالية فاينانس القابضة منصة التمويل غير المصرفي لهيرميس.

والتخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول تمويل فوري لمباشرة أعمالها.

ونقل بيان هيرميس اليوم عن فاطمة لطفي رئيسة شركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم قولها إن الشركة الجديدة “تستعد للإطلاق التجريبي خلال الربع الثالث من عام 2018 ثم التشغيل الفعلي قبل نهاية العام”.

كان وليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس قال في مقابلة مع رويترز في يوليو/ تموز الماضي إن المجموعة تسعى للتوسع بقوة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية التي تشمل التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها.

وبدأت هيرميس تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال نشاط التأجير التمويلي في 2015 للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.

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