صحة ذي قار تغلق معلمين لصناعة

2018/03/28 | 11:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ذي قار عن اغلاق معملين لصناعة المنظفات ( الزاهي ) في قضاء سوق الشيوخ لمخالفتهما الضوابط الصحية .

وذكر مدير شعبة

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ذي قار عن اغلاق معملين لصناعة المنظفات ( الزاهي ) في قضاء سوق الشيوخ لمخالفتهما الضوابط الصحية .وذكر مدير شعبة الرقابة الصحية ناصر جاسم لشبكة اخبار الناصرية اليوم ان فرق الرقابة الصحية ضبطت خلال التفتيش مخالفات صحية وعدم التزام بالضوابط في المعملين المذكورين ما استدعى اغلاقهما على الفور .واوضح ان المعمل الاول يقع في منطقة الكرماشية في كرمة بني سعيد و الاخر في منطقة حي الشهداء في مركز القضاء وكلاهما يعملان بصفة غير قانونية.انتهى

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