الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
2018/03/28 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتجاه برس/ وكالات

 

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الأربعاء، 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

 

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب

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