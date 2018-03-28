2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه برس/ وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الأربعاء، 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).