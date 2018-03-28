الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


العثور على انفاق لداعش في بيجي
2018/03/28 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مع اسمترار عمل هندسة الميدان في الحشد الشعبي من اجل ازالت العبوات الناسفة والالغام التي خلفتها عاصابات داعش الارهابية في بيجي عثرت ايضا على انفاق وصواريخ تعود لهذه العصابات ايضا .وذكر موقع اعلام الحشد الشعبي :" ان قوة من هندسة ميدان الحشد الشعبي عثرت على انفاق وقواعد صواريخ وعبوات ناسفة تعود لعناصر داعش .واضاف :" ان المفارز الميدانية ضبطت أيضا براميل مفخخة ومواد تفجير بكميات كبيرة .

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