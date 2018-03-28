وفاة ممثل بارزاني في بيروت

2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل جثمان عزيز شيخ رضا القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الأربعاء الى إقليم كوردستان ليوارى الثرى الى مأواه الأخير في مسقط رأسه بقضاء رانيا.

وشيخ رضا من مواليد عام 1932 توفي يوم 21 من شهر آذار الجاري في السويد.

ومثل شيخ رضا في سبعينيات القرن المنصرم الزعيم القومي الراحل ملا مصطفى بارزاني في العاصمة اللبنانية بيروت.

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