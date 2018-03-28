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اوتامندي يكشف عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته
2018/03/28 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – كشف اوتامندي عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته حيث انحصر الإختيار لديه بين لاعبين هما سواريز ولوكاكو مؤكدًا على صعوبة إيقاف كليهما .

فقد صرح اوتامندي بأن كلًا من سواريز ولوكاكو يعد مهاجمًا من طراز مميز مما يصعب التعامل معهما في المباريات التي تجمع بينهما حيث تتطلب مواجهتهما الكثير من العمل نظرًا لقدراتهما الهجومية الكبيرة التي يتفوقان بها على أقرانهما من الخصوم الذين واجههم نجم السيتي .

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