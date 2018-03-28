2018/03/28 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر حرص محمد نور؛ نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، على توجيه نصيحة إلى لاعبي الأخضر عقب الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب البلجيكي، مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تركيز أكبر للاستعداد الجيد لكأس العالم روسيا 2018.

المنتخب السعودي خسر أمس الثلاثاء أمام نظيره البلجيكي برباعية نظيفة في ختام معسكره الإعدادي الثاني استعدادا للمونديال، وتعادل قبلها أمام أوكراني إيجابيا بهدف لكل فريق.

نور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن الهدوء والاستمرار في بذل الجهد من أهم متطلبات المرحلة حتى يتسنى للمنتخب الإعداد الجيد.



مواد متعلقة تعرف على المباريات التحضيرية لكأس العالم التي ستخوضها مصر، السعودية، المغرب وتونس هجوم غريب من تركي آل شيخ على اللاعبين ومطالب بالتجنيس - أبرز ردود أفعال هزيمة السعودية أمام بلجيكا بلجيكا تسحق المنتخب السعودي برباعية وسط تألق دي بروين ولوكاكو

خسرنا اليوم من بلجيكا في مباراة تجريبية..



الهدوء ومواصلة العمل برؤية واضحة سيكون المستقبل أفضل بمشيئة الله..

— محمد نور (@MohamedNoor_N18) ٢٧ مارس، ٢٠١٨نجم اتحاد جدة حذر اللاعبين من أن يكون هدفهم الخسارة بأقل نتيجة أمام الفرق الكبرى:

اخواني اللاعبين لا تفكروا في الخسارة بأقل النتائج، وإنما ليكن تركيزكم أن تقدموا المستوى لتحققوا الفوز وحينها ستكون الأمور جيدة بإذن الله.

— محمد نور (@MohamedNoor_N18) ٢٧ مارس، ٢٠١٨يذكر أن السعودية تقع في المجموعة الأولى بمونديال روسيا رفقة أوروجواي وروسيا ومصر، وتستهل مشوارها بملاقاة روسيا في المباراة الافتتاحية بالرابع عشر من يونيو المقبل تليها ملاقاة أوروجواي في يوم عشرين، وأخيرا مواجهة مصر في الخامس والعشرين من نفس الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد نور يوجه نصيحة إلى لاعبي السعودية عقب الهزيمة من بلجيكا) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد نور يوجه نصيحة إلى لاعبي السعودية عقب الهزيمة من بلجيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).