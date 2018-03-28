2018/03/28 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نادية_خلوف العار من كل ذلك كاثلين باركركاتبة مقالات رأي في الواشنطن بوست "العار" النزعة الحديثة المملة التي تمهّد لعدم نقد أي شخص بسبب العار ، قد جعلتنا غير قادرين على إصدار أحكام عقلانية أو التحدث بحرية.
بدا هذا اتهاما قويا للغاية إذ اعتبرنا أن اقتران "النجمة الإباحية والرئيس" الذي كان ضروريًا من خلال الأحداث الجارية ، ليس صادمًا في أكثر من عبارة ، أن تقول على سبيل المثال ، الحصان و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - حول فضيحة ترامب مع الممثلة الإباحيّة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بدا هذا اتهاما قويا للغاية إذ اعتبرنا أن اقتران "النجمة الإباحية والرئيس" الذي كان ضروريًا من خلال الأحداث الجارية ، ليس صادمًا في أكثر من عبارة ، أن تقول على سبيل المثال ، الحصان و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - حول فضيحة ترامب مع الممثلة الإباحيّة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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