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#نادية خلوف - حول فضيحة ترامب مع الممثلة الإباحيّة
2018/03/28 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نادية_خلوف العار من كل ذلك كاثلين باركركاتبة مقالات رأي في الواشنطن بوست "العار" النزعة الحديثة المملة التي تمهّد لعدم نقد أي شخص بسبب العار ، قد جعلتنا غير قادرين على إصدار أحكام عقلانية أو التحدث بحرية.

بدا هذا اتهاما قويا للغاية إذ اعتبرنا أن اقتران "النجمة الإباحية والرئيس" الذي كان ضروريًا من خلال الأحداث الجارية ، ليس صادمًا في أكثر من عبارة ، أن تقول على سبيل المثال ، الحصان و......

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