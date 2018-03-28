العبادي: العراق لديه خزين جيد من النفط والغاز لكن لايجب الاعتماد عليه فقط

2018/03/28 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاربعاء، أن العراق يمتلك خزينا جيدا من النفط والغاز، مشيرا الى عزم حكومته “الافادة منه”، فيما شدد على ضرورة وقف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة.وذكر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر الطاقة، وتابعته اسيا الاخبارية، إن “التنمية النفطية يجب ان تستخدم من اجل النهوض بالبلد، […]

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