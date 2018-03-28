الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الانواء الجوية تعلن حالة الطقس لليومين المقبلين
2018/03/28 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكرت الهيأة في بيان صحفي اليوم الاربعاء: "ان طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى والجنوبية غائم جزئي يتحول ليلا الى غائم مع زخات مطر خفيفة تكون رعدية وتصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة المتوسطة الشدة تكون رعدية وتصاعد الغبار في بعض اقسامها وفرصة لحدوث عواصف ترابية"، مشيرة الى "ان درجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".واضافت  "ان الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم ومغبر مع تساقط زخات مطر خلال النهار تكون رعدية احيانا ثم يتحسن خلال النهار، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشرقية تكون رعدية احيانا ويتحسن تدريجيا بعد الظهر"، مبينة "ان درجات الحرارة تنخفض انخفاضا ملحوظا يصل الى بضع درجات عن اليوم السابق".انتهىد.م

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