وزارة العمل: إطلاق وجبة القروض الأولى مطلع نيسان

2018/03/28 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطلع شهر نيسان المقبل، الوجبة الاولى من اسماء المشمولين ببرامج الاقراض الممنوحة من قبلها، مؤكدة نجاحها بتدريب ما يزيد على 72 ألف عاطل عن العمل خلال أربعة اعوام.وذكر المتحدث الاعلامي بأسم الوزارة، عمار منعم في تصريح صحفي، ان "الوزارة ستطلق عبر موقعها الالكتروني مطلع شهر نيسان المقبل، اسماء الوجبة الاولى من المشمولين بالقروض".وبين، ان "دائرة التشغيل والقروض بالوزارة اكملت جميع الاجراءات الادارية والمالية لاطلاق الوجبة الاولى من القروض الصغيرة المدرة للدخل للمشمولين بها ممن تقدموا للحصول عليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة".واوضح، ان "مبلغ القرض الممنوح للمتقدمين يتراوح ما بين 5 ـ 10 ملايين دينار تسدد على شكل اقساط سنوية لمدة خمسة أعوام،" منوها الى أن "مدة السماح لا تتجاوز الثلاثة اشهر وذلك بهدف ترويج المعاملة للذين تظهر اسماؤهم في وجبات القروض" مبينا ان "وزير العمل محمد شياع السوداني اوعز بتبسيط اجراءات التقديم على القروض من اجل تنشيط القطاع الخاص والحد من ظاهرة البطالة". ولفت منعم الى "مساعي وزارته الحثيثة لتشجيع الشباب من كلا الجنسين على الدخول في نظام الاعمال الحرة وتعزيز ثقافة العمل في هذا الجانب، فضلا عن التدريب المهني على كيفية فتح مشاريع صغيرة وتنميتها، مفصحا عن وجود تحديات تواجه الدولة متمثلة بأعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة وحل مشكلة تزايد البطالة والفقر، معربا عن امله في توفير الدعم للفئات الهشة بالمجتمع وخاصة الشباب من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وتابع، ان "للوزارة دورا كبيرا في تنمية الموارد البشرية للبلاد مهنيا وتأهيلها بحسب متطلبات سوق العمل من خلال إشراك العاطلين بدورات مهنية، إذ وصل عدد المتدربين الى 72 ألفا و903 متدربين، ما يساعدهم على التوظيف في القطاعين العام والخاص والسعي لتخفيف نسبة البطالة عن طريق منح القروض الميسرة لدعم المشاريع المدرة للدخل".وأشار الى، ان "الوزارة تنفذ ستراتيجية رصينة لتنشيط القطاع الخاص بهدف توفير فرص العمل اللائقة للعاطلين ومكافحة عمالة الاطفال وتنظيم عمل القطاع غير المنظم من خلال وضع قوانين وتشريعات تحمي العمال بهذا القطاع".

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