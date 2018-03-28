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ممثلان تركيان معروفان سيزوران النجف وكربلاء
2018/03/28 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت الأوساط الفنية العراقية يوم الاربعاء ان كلا من الممثل والمنتج التركي، نجاتي شاشماز، المعروف بأداء شخصیة "مراد علمدار" في مسلسل "وادي الذئاب"، والنجم التركي غوركان أويغون المعروف عربياً بـ "ميماتي" في المسلسل نفسه سيبدأن بزيارة البلاد مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت تلك الأوساط، ان الفنانين سيزوران العراق الاحد المقبل اذ تتضمن الزيارة كلا من "النجف، وكربلاء، والعاصمة بغداد".

وأشارت الى انه تم استكمال التحضيرات والترتيبات اللازمة لزيارة الفنانين.

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