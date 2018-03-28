2018/03/28 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الأوساط الفنية العراقية يوم الاربعاء ان كلا من الممثل والمنتج التركي، نجاتي شاشماز، المعروف بأداء شخصیة "مراد علمدار" في مسلسل "وادي الذئاب"، والنجم التركي غوركان أويغون المعروف عربياً بـ "ميماتي" في المسلسل نفسه سيبدأن بزيارة البلاد مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت تلك الأوساط، ان الفنانين سيزوران العراق الاحد المقبل اذ تتضمن الزيارة كلا من "النجف، وكربلاء، والعاصمة بغداد".

وأشارت الى انه تم استكمال التحضيرات والترتيبات اللازمة لزيارة الفنانين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلان تركيان معروفان سيزوران النجف وكربلاء) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلان تركيان معروفان سيزوران النجف وكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).