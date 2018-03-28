قبيل الانتخابات العراقية.. كوردستان تؤكد على ثلاث نقاط

2018/03/28 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أكدت رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان في بيان على ثلاث نقاط بخصوص الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها بعد نحو شهرين.

وجاء في البيان ان "حكومة اقليم كوردستان تؤكد على حماية حقوق جميع المرشحين والقوائم والأطراف السياسية الكوردستانية والعراقية في ممارسة أنشطتهم وحملاتهم الإنتخابية بكل حرية و في أطار القوانين والتعليمات".

واشار البيان الى أن لكل مرشح أو لاية قائمة إنتخابية أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات الحق في أن يلجأ للجهات المعنية إن حصل بحقهم أي تجاوز أو إعتداء من قبل أي طرف كان".

واضاف البيان يوم الثلاثاء "على الأطراف السياسية أن تدير الحملات الانتخابية وفقا لمبدأ قبول و إحترام الرأي الاخر، و مراعاة مبادئ حقوق التعبير عن الرأي، والإبتعاد عن كافة انواع العنف والتشهير والتصرفات اللاقانونية".

وشدد البيان على وجوب الإلتزام بالتعليمات التابعة للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والقوانين و التعليمات المتبعة لحكومة اقليم كوردستان.

وشددت حكومة كوردستان على ضرورة تعاون المؤسسات و الدوائر الحكومية و الامنية بشكل كامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية لإدارة الحملات الإنتخابية.

ويحق للجهات والاشخاص المترشحين للإنتخابات البدء بالحملات الانتخابية قبل موعد الانتخابات بشهر بحسب تعليمات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق .

ومن المقرر أن تجري تجري الانتخابات النيابية العراقية في 12 أيار مايو 2018.

سوار أحمد

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