سفير روسي يحذر من “حرب باردة” جديدة سيشهدها العالم

2018/03/28 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر سفير روسيا لدى أستراليا غريغوري لوغفينوف، اليوم الاربعاء، من “حرب باردة” جديدة سيشهدها العالم، إذا واصل الغرب تحيزه ضد موسكو على خلفية تسمم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وذكر لوغفينوف في مؤتمر صحفي، “يجب أن يفهم الغرب أن الحملة المناهضة لروسيا لا مستقبل لها.



وإذا استمرت، فسوف ندخل في حالة حرب باردة”، بحسب وكالة “رويترز”.

ورفض لوغفينوف بالكامل المزاعم بأن موسكو مسؤولة عن تسمم سكريبال، مؤكدا ان بلاده لم تحدد حتى الآن ردها على الإجراءات الدبلوماسية من جانب حلفاء بريطانيا.

وتنفي روسيا أي ضلوع لها في الهجوم بغاز الأعصاب في 4 اذار الجاري على العقيد الروسي السابق الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، سيرغي سكريبال، وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وحكومات معظم بلدان الاتحاد الأوروبي كشفت طردها لدبلوماسيين روس بشكل جماعي على خلفية هذا الحادث.

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