آمين عام اوبك: لا يمكن استقرار النفط بدون العراق

2018/03/28 | 11:20

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في اقتصاد 28 مارس, 2018 9 زيارة

بغداد/SNG-

أكد أمين عام منظمة الدول المصدر للنفط اوبك محمد باركندو، انه لا يمكن استقرار أسعار النفط وفق قرار خفض الانتاج بدون العراق.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة / SNG /، نسخة منه، أن “وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي استقبل باركندو والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التاكيد على دعم استقرار السوق النفطية”.وأكد وزير النفط “على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين العراق واعضاء منظمة اوبك من اجل تحقيق استقرار اكثر للاسواق العالمية” مؤكدا ان “قرارات اوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط”.من جهته اشاد الامين العام لمنظمة اوبك بدور “الوزير المحوري في تحقيق انجاز قرار اوبك في تخفيض الانتاج، كون العراق يمثل ثاني اكبر منتج للنفط داخل اوبك وبدونه لا يمكن ان يحدث الاستقرار وبالتالي فان الدور الذي لعبه العراق كان ايجابيا ومهما وهو ما ساعد وادى الى استقرار السوق النفطية، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط عالمياً”.

ن العراق.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة (خبر عاجل) نسخة منه، أن “وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي استقبل باركندو والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التاكيد على دعم استقرار السوق النفطية”.وأكد وزير النفط “على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين العراق واعضاء منظمة اوبك من اجل تحقيق استقرار اكثر للاسواق العالمية” مؤكدا ان “قرارات اوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط”.من جهته اشاد الامين العام لمنظمة اوبك بدور “الوزير المحوري في تحقيق انجاز قرار اوبك في تخفيض الانتاج، كون العراق يمثل ثاني اكبر منتج للنفط داخل اوبك وبدونه لا يمكن ان يحدث الاستقرار وبالتالي فان الدور الذي لعبه العراق كان ايجابيا ومهما وهو ما ساعد وادى الى استقرار السوق النفطية، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط عالمياً”.

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