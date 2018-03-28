(محدث).. العبادي: خفض الانفاق التشغيلي انجاز كبير حققته الحكومة

2018/03/28 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، يوم الأربعاء، أن خفض الإنفاق التشغيلي في فترة الحرب انجاز كبير حققته الحكومة.





وذكر العبادي في كلمته خلال مؤتمر الطاقة الذي عقد في بغداد، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "خفض الإنفاق التشغيلي في فترة الحرب انجاز كبير حققته الحكومة"، مبينا أن "ما يحدث في المنطقة بين الدول النفطية الكبرى لا يؤثر على العراق".

واوضح أن "العراق يمتلك خزينا من النفط والغاز ويمكنه استثماره"، مؤكدا أن "دخول داعش لم يؤثر على الانتاج النفطي، بل زاد الانتاج اكثر مما كان عليه"

وأوضح أن "المناطق المحررة تعاني من دمار كبير وإعادة اعمارها تحتاج إلى جهود كبيرة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تمتلك الكثير من البرامج للنهوض بواقع عراق ما بعد داعش".





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