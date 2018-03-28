بالصور.. جرحى الجيش يقطعون شارعا رئيسا ببغداد احتجاجا على نقلهم لوحدات فعالة

2018/03/28 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادنظم العشرات من جرحى الجيش العراقي، الاربعاء، احتجاجا سلميا في المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بالغاء نقلهم الى "الوحدات الفعالة"، فيما جلس المحتجون وسط شارع رئيسي قاطعين اياه لغرض الضغط وتنفيذ المطالب. وأوضح ان المحتجين جلسوا وسط شارع كرادة مريم في المنطقة الضخراء وسط بغداد، مشيرا الى أنهم قطعوا الشارع لغرض الضغط وتنفيذ المطالب.

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