مسؤولة أمريكية تزور العراق وتركيا

2018/03/28 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية وكالة، تينا كايدانو، كلاً من العراق وتركيا وتجتمع مع كبار مسؤولي الدولتين.وأعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن كايدانو "ستزور العراق وتركيا خلال الفترة من 28 آذار الجاري وحتى الثالث من نيسان المقبل، وتجتمع مع كبار المسؤولين في البلدين".وحسب البيان، ستلتقي كايدانو في أنقرة مع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين وتبحث معهم القضايا الأمنية والعلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات التجارية والدفاعية، وستلتقي خلال زيارتها للعراق مع كبار مسؤولي البلد وتبحث معهم القضايا الأمنية.انتهى

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