الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


إسبانيا تسحق الأرجنتين بسداسية
2018/03/28 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمطر منتخب إسبانيا شباك نظيره الأرجنتين بنتيجة 6-1، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وسجل سداسية إسبانيا كل من دييجو كوستا في الدقيقة 13، وإيسكو في الدقائق26 و52 و74، وتياجو ألكانتارا في الدقيقة 54، وإياجو أسباس في الدقيقة 73، فيما سجل نيكولاس أوتامندي هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 39.

وغاب عن منتخب الأرجنتين للمباراة الثانية نجمه ليونيل ميسي، الذي يعاني من تعرضه لإصابة عضلية.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية بكأس العالم، بجانب منتخبات البرتغال وإيران والمغرب، فيما يقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بجانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تسحق الأرجنتين بسداسية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا تسحق الأرجنتين بسداسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معن: ضبط كدس للعتاد يضم 21 عبوة ناسفة بناء على اعترافات أحد الإرهابيين غرب بغداد
⋙ واع / الطقس: عواصف ترابية وامطار متفرقة في الوسط والجنوب
⋙ القانونية النيابية تُكذِّب السفير الأميركي: المفوضية ابلغتنا بعدم حاجتها لمساعدة واشنطن  
⋙ اعتقال مطلوبين للقضاء ومتعاطي مخدرات وضبط كدس للعتاد في بغداد
⋙ تباين أداء الدولار قبيل بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. عادل امام يدلي بصوته ويمازح موظفة " انتي تخنتي من المحشي"
⋙ فيديو - محمد صلاح: نحتاج لمعسكر طويل وسنسعد الشعب المصري في مونديال روسيا
⋙ بالصور.. جرحى الجيش يقطعون شارعا رئيسا ببغداد احتجاجا على نقلهم لوحدات فعالة
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن