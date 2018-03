إسبانيا تسحق الأرجنتين بسداسية

2018/03/28 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطر منتخب إسبانيا شباك نظيره الأرجنتين بنتيجة 6-1، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وسجل سداسية إسبانيا كل من دييجو كوستا في الدقيقة 13، وإيسكو في الدقائق26 و52 و74، وتياجو ألكانتارا في الدقيقة 54، وإياجو أسباس في الدقيقة 73، فيما سجل نيكولاس أوتامندي هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 39.

وغاب عن منتخب الأرجنتين للمباراة الثانية نجمه ليونيل ميسي، الذي يعاني من تعرضه لإصابة عضلية.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية بكأس العالم، بجانب منتخبات البرتغال وإيران والمغرب، فيما يقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بجانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

