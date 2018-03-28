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نائب يرجح عدم اكتمال النصاب القانوني خلال جلسة اليوم
2018/03/28 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد ..

 رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي, الأربعاء, عدم اكتمال النصاب القانوني خلال جلسة اليوم, مشيرا إلى أن  38 قانون وتعديل وقرار مدرج ضمن جلسة اليوم.

 وذكر الزيدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “جلسة مجلس النواب اليوم لن تشهد اكتمال نصابها القانوني بسبب غياب عدد كبيرة لأعضاء المجلس وانشغالهم في الدعايات الانتخابية”.

 واوضح أن “جلسة الأمس كانت الأخيرة في جلسات البرلمان ورغم أهميتها لم تشهد اكتمال النصاب القانوني بشكل مريح ما تسبب في إنهاء الجلسة بعد انسحاب أربعة نواب منها بسبب حدوث خلل في النصاب”.

 وتابع الزيدي، أن “رئاسة البرلمان ستحول الجلسة إلى تشاوريه في حال عدم اكتمال النصاب خلال الساعة المقبلة”، مبينا ان “جدول إعمال البرلمان يتضمن 38 بين قانون وتعديل قانون وقرار”.

انتهى/ 25د

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