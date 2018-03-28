2018/03/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن تحرير فتاة ايزيدية واعتقال خاطفها في حي أور شمال شرقي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبجهد استخباري مميز من استخبارات وامن بغداد تمكنت من تحرير فتاة ايزيدية بعمر 14 سنة في حي اور التابعة لمنطقة الشعب وهي من سكنة الموصل وتم القاء القبض على خاطفها".

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واشارت الى ان "الخاطف وبعد التحقيق معه اعتراف بانتمائه الى ولاية نينوى الارهابية وهو مسؤول عن تنفيذ الكثير من العمليات الارهابية ومنها عمليات اختطاف الفتيات الايزيديات، وقد حاول الارهابي لحظة القاء القبض عليه الانتحار بواسطة الة حادة الا ان يقظة قواتنا الامنية حالت دون ذلك".

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