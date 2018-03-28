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مجلس الانبار يكشف عن مناطق لازالت تضم معسكرات لـ “داعش”
2018/03/28 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في أمن 28 مارس, 2018 5 زيارة

بغداد/SNG- كشف مجلس محافظة الانبار، الاربعاء، عن وجود مناطق صحراوية بين محافظتي صلاح الدين ونينوى غير مؤمنة وتضم معسكرات لتنظيم “داعش” الإجرامي.

وذكر عضو المجلس فرحان الدليمي ، إن “المناطق الصحراوية التي تربط محافظة الانبار بحدود محافظتي صلاح الدين ونينوى الى الحدود السورية غير مؤمنة ويوجد فيها معسكرات لعناصر عصابات داعش الاجرامية”.

واوضح الدليمي، أن “قوات امريكية تسير بين الحين والآخر عجلات لها لمراقبة ما يجري الا ان هذه الإجراءات لم تسفر عن القضاء على معاقل ومعسكرات مجرمي داعش في تلك المناطق من دون معرفة الأسباب وراء عدم استهدافها”.

واوضح، أن “القطعات العسكرية القريبة من تلك المناطق عادة ما تتعرض الى هجمات ارهابية من مجرمي داعش دون اتخاذ أي إجراء للحفاظ على أرواح منتسبي القوات الامنية”، لافتا إلى أن “مساحات المناطق الصحراوية كبيرة ومتباعدة ولا يمكن تأمينها في ظل النقص الحاصل في عديد القوات الامنية”.

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