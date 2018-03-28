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النفط النيابية: من المؤسف مغادرة شركة شل المنطقة الجنوبية
2018/03/28 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن عضو لجنة النفط النيابية، عدنان الجنابي، أنه من المؤسف أن شركة شل العالمية غادرت المنطقة الجنوبية.

وذكر الجنابي في حديثه بمؤتمر العراق للطاقة، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إنه "من المؤسف ان شركة شل غادرت المنطقة الجنوبية ولكنها ليست كارثة"، مبينا أنه "سنحافظ على عقود الخدمة التي وقعناها مع الشركات العالمية".

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