الاتحاد الوطني:تركيا تعمل على شق الصف الكردي

2018/03/28 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 28 مارس 2018 - 12:48 م

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- عد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاربعاء، منع السلطات التركية لرحلات الطيران من مطار السليمانية محاولة لـ”خلق فتنة” بين شعب اقليم كردستان وتقسيم الاقليم.وذكر السورجي في حديث صحفي له اليوم: ان “تركيا مع عودة ادارتين للحكم في إقليم كردستان شبيهة بأعوام تسعينيات القرن الماضي من خلال ادارة في السليمانية واخرى في اربيل لإضعاف الكيان الكردي المتمثل بإقليم كردستان العراق”.واضاف السورجي ان ” تركيا تخلق الحجج والمبررات من اجل التدخل في شؤون العراق”، مؤكداً ان “تركيا لديها اطماع في محافظة نينوى وجميع مناطق ولاية الموصل”.وأشار السورجي الى ان “جميع المقاتلين في حزب العمال الكردستاني انسحبوا من جبل سنجار ومن تلك المناطق، ولا يتواجد اي مقاتل من حزب العمال داخل محافظة نينوى”، مبيناً ان “تجمعاتهم الان فقط في جبل قنديل قرب السليمانية “.وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد اعلن، الجمعة 23 اذار الحالي، استئناف الرحلات الجوية التركية مساء هذا اليوم الى مطار اربيل .ونقلت وكالة “الاناضول”، عن يلدريم، قوله أنه “سيتم فتح الأجواء امام الرحلات الجوية من تركيا الى اربيل ”، مستدركاً بأن “هذا الامر يخص مطار اربيل فقط، ولدواع أمنية لن تتم استئناف الرحلات الى مطار السليمانية، لأن السليمانية تدعم الإرهابيين ضد تركيا”.



بحسب قوله.

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