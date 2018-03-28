العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف ووجهنا بنشر قوات اضافية على طريق داقوق الطوز (فيديو)

2018/03/28 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن مشاريع تقسيم العراق "لن تتوقف"، مبيناً أن "داعش" مثّل احد تلك المشاريع، فيما اكد أنه وجه بنشر قوات اضافية على طريق داقوق الطوز.

وذكر العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، "نستغرب بث الاخبار الكاذبة التي تخدم اهداف داعش"، موضحا أن "بعض وسائل الاعلام تقدم خدمات اعلامية مجانية لداعش".

واضاف العبادي، أن "مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف، وداعش مثّل احد تلك المشاريع"، مشيرا الى أن "الحكومة تحملت اعباء مالية كبيرة منذ بدء عمليات التحرير حتى انتهائها".

وبشأن الاوضاع في كركوك، قال العبادي "وجهنا بنشر قوات اضافية على طريق داقوق الطوز"، مشدداً بالقول "احبطنا محاولات عديدة للعدو".

وتابع "يجب ان نبقى على يقظة من الخلايا الارهابية لداعش، الذين لهم اذرع اعلامية واستخبارية".

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اعلن، الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2017)، القضاء على تنظيم "داعش" في العراق من الناحية العسكرية، فيما أكد أن الحكومة العراقية "لا تسمح بتجريم" كل من قاتل التنظيم.

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