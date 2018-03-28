2018/03/28 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- القت القوات العراقية الاربعاء القبض على القيادي في تنظيم داعش صعب عبد الله العيساوي والملقب "أمير الصحراء" ومعاونه ذياب العيساوي في محافظة الأنبار.

وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية ان الاعتقال تم بعملية إنزال جوي نفذتها قوة خاصة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي.

وجاء في بيان لجهاز مكافحة الارهاب ان "العيساوي مسؤول عن تفخيخ السيارات في عمق الصحراء".

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون من "الخلايا النائمة" التابعة لتنظيم داعش والتي لا تزال تنشط في الكثير من المناطق المحررة.

وأعلن العراق استعادة كامل أراضيه في حرب مدمرة مع تنظيم داعش استمرت نحو ثلاث سنوات وانتهت أواخر العام الماضي بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

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