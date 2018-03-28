الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


انقرة تقايض بغداد: المياه مقابل الـpkk
2018/03/28 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  كنوزميديا -سياسة   كشفت صحيفة مقربة من تركيا، الأربعاء، عن قيام تركيا بممارسة عمليات “ابتزاز” و”مقايضة” في ملف دجلة والفرات مقابل إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أن هناك ملفات عالقة قد تحتاج في المستقبل إلى تدخل أممي لحلها مع الأتراك وذكرت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها اطلعت عليه  وكالة كنوزميديا، إن “الأتراك يحاولون […]

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