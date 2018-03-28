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ميسي يغادر قبل انتهاء مباراة “الهزيمة المذلة”
2018/03/28 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في رياضة 28 مارس, 2018 2 زيارة

متابعة/SNG- تابع قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خسارة التانغو المذلة من الإسباني بستة أهداف لهدف وديا اليوم من مدرجات ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

ونقل موقع “كووورة” الرياضي عن صحيفة “ماركا الإسبانية، إن ميسي غادر المدرجات بعد الهدف السادس الذي أحرزه نجم ريال مدريد، إيسكو في الدقيقة 74 عقب الأداء المتواضع والسيء من “رفاق البرغوث”.

واوضحت الصحيفة أن ميسي ذهب لغرفة تبديل الملابس ورفض استكمال متابعة المباراة، بعدما غاب عنها بسبب معاناته من بعض المشاكل في أوتار الركبة.

يشار إلى أن ميسي غاب أيضا عن الأرجنتين يوم الجمعة الماضي ضد إيطاليا لكن منتخب التانغو فاز بثنائية نظيفة.

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