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ناحية في واسط تسجل أول عملية اعتقال وتوقيف لمتظاهرين احتجوا على “الخصخصة”
2018/03/28 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ أعلن مجلس محافظة واسط، الأربعاء، عن توقيف عدد من المتظاهرين والمحتجين على مشروع “خصخصة” الكهرباء في ناحية الأحرار، عادا اياها سابقة هي الأولى من نوعها في الناحية.

وذكر نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في  إن “القوات الأمنية اعتقلت يوم امس مجموعة من المتظاهرين والمحتجين الذين خرجوا بتظاهرة ضد مشروع خصخصة الكهرباء في سابقة …

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