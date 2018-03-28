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البرلمان ينهي قراءة قانون رسم طابع العملة الوطنية لبناء المدارس والرياض
2018/03/28 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل البرلمان ينهي قراءة قانون رسم طابع العملة الوطنية لبناء المدارس والرياض

تأریخ التحریر: : 2018/3/28 12:52

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